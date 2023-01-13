Мясо и мясопродукты подорожали в РК на 17% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6 % за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6 % за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7 %) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5 %) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: плюс 9,7 %.

Мясо и птица подорожали на 15,4 % в годовой динамике, колбаса — на 22,2 %, изделия из мяса — на 15,9 %. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4 % за год, конина — на 16,7 %, свинина — на 14,3 %, баранина — на 12,9 %, говядина — на 10,1 %. Среди колбас вареная подорожала на 23,6 %, полукопченая — на 22,2 %.

К 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз (минус 0,9 % за год, до 2,3 млн голов) и свиней (минус 10 % за год, до 812,5 тысячи голов).

Численность лошадей увеличилась на 12,1 % за год, до 3,7 млн голов, верблюдов — на 8,6 %, до 260,5 тысячи голов, крупного рогатого скота — на 5,2 %, до 8,5 млн голов, овец — на 4,4 %, до 19,6 млн голов, птицы — на 1,1 %, до 50,8 млн голов.

В целом производство животноводческой продукции за январь–ноябрь текущего года в плюсе.

Так, выросло производство куриных яиц — на 4,9 % за год, до 4,6 млрд штук. Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,8 млн тонн (плюс 0,7 % за год), в убойном весе — 1,1 млн тонн (плюс 0,4 %).

В хозяйствах надоили 5,9 млн тонн коровьего молока — на 2,1 % больше, чем годом ранее.

Производство шкур крупных животных выросло на 0,7 % за год, до 2,9 млн штук, шкур мелких животных — напротив, незначительно сократилось: на 0,5 %, до 6,6 млн штук.

C 31 декабря 2022 года в соответствии с Приказом министра сельского хозяйства РК в Казахстане заработали новые правила вывоза сельскохозяйственных животных с территории страны. Введены количественные ограничения.

Согласно приказу, квоты установлены исключительно на бычков старше 12 месяцев и барашков старше шести месяцев и не распространяются на маточное поголовье.



