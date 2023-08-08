Мяч с ЧМ в Катаре передали убиравшему стадион после матча мальчику из Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов направил письмо с благодарностью 11-летнему школьнику из Уральска, который вместе с друзьями убрал мусор на стадионе после матча с участием местного «Акжайыка». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр поблагодарил главного героя ролика Алихана за достойное поведение и подарил ему и его друзьям книги, памятные подарки, а также мяч, переданный из Катара во время прошедшего там чемпионата мира.

«Приветствую, Алихан! Хочу выразить восхищение твоим поступком и очень ответственным отношением к чистоте на стадионе. Развитие футбола — это в том числе и культура болельщиков. Поэтому твой пример очень важен для всех отечественных любителей спорта номер один.

К сожалению, иногда мы видим, что ради сиюминутной и сомнительной славы в интернете молодые ребята иногда совершают вовсе неблагородные поступки. Твои действия и действия твоих друзей — это заслуга правильного воспитания и хороший пример для

сверстников.

Каждый такой поступок, например, как уборка мусора с трибун, становится важным вкладом в развитие общества, вдохновляет и мотивирует других. Надеюсь, твоя любовь к футболу и родному клубу поможет тебе достичь высот в этом виде спорта и подарить соотечественникам еще один повод для гордости.

Не так давно мне передали футбольный мяч из Катара, где проходил чемпионат мира. И, увидев твой достойный поступок, отправляю этот мяч тебе. Также важно читать различную литературу, поэтому отправляю тебе книги и другие презенты. Надеюсь, это еще больше мотивирует и увеличит как твой интерес к футболу, так и такое благородное поведение. С уважением, министр культуры и спорта, Асхат Оралов», – говорится в письме министра культуры и спорта.