Мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что несмотря на созидательные усилия государства, мир не становится безопаснее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству, но несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо «глобальной дисфункцией», - заявил Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА в Астане.

По словам Президента, с момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие.

«На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что в Астане началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.





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