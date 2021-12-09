«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, живущие в старых домах в квадрате улиц Жамбыла-Шевченко-Байзакова-Манаса, уже несколько лет томятся в ожидании сноса. Они хотят, чтобы их переселили в новые квартиры, но не все согласны с таким решением. Корреспондент МИА «Казинформ» встретился с жильцами старых домов и узнал, какие варианты им предлагали застройщики.

В этом году в Алматы была презентована программа реновации ветхого жилья 2021-2025, согласно которой ветхие дома снесут, а на их месте построят новые, с большей этажностью. Этот квадрат входит в программу.

В АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» уточнили, что на указанном участке располагается 30 ветхих домов, построенных в 1950-х годах, и один дом 1970 года. Основную часть составляют кирпичные дома (27 домов), но также присутствуют и каркасно-камышитовые (три дома). Девять домов частично или полностью располагаются на «красной линии», то есть за пределами внутриквартальной застройки, где, согласно градостроительным требованиям, строительство домов не предусмотрено. Однако эти дома также включены в программу реновации.

«На текущий момент инвестором был осуществлен выкуп 21 квартиры и одного нежилого помещения по адресу: улица Байзакова, дома 271 и 269, на месте которых планировалось строительство новых домов. Вместе с тем Программа реновации осуществляется только при условии 100-процентного согласия всех жителей ветхого жилья. В данном квадрате улиц имеются жители, а также общественники, выступающие против замещения домов. В этой связи, в настоящий момент реализация программы реновации на данном участке приостановлена», - сообщили в АО «СПК».

Ранее на брифинге РСК аким Алмалинского района Ержан Сейтенов также сообщил, что большинство жителей данного квадрата были против сноса их домов.

Однако жители в ходе беседы с нашим корреспондентом заявили, что против сноса домов выступают всего лишь девять-десять человек, которые и вовсе не живут в этом районе, а всего лишь сдают квартиры или же те, кто произвели самозахват земельного участка. По их словам, большинство жителей, наоборот, за снос этих домов.

«У нас тут буквально 3% жителей против сноса. Это те люди, которые уже произвели самозахват земли, здесь заборы стоят, там они поставили беседки, мангалы, машины ставят. У них дачное проживание», - объясняет один из жителей домов.

Другая жительница по имени Айжамал также отметила, что большинство жильцов - за снос домов.

«Я здесь живу с 2001 года, в 2002 году нам первый раз принесли уведомление на снос. С тех пор с периодичностью два-три года нам компания присылала уведомление, что мы «идем под снос». Мы были в зависшем состоянии. Далее нас включили в программу «Ветхое жилье 2015-2020». Тоже с периодичностью приходили застройщики, смотрели район, но не было инвестора, и каждый раз все приостанавливалось. Теперь в этом году нас включили в программу реновации ветхого жилья 2021-2025, чему мы были очень рады. К тому же нашелся реальный застройщик, который переселил жильцов двух домов на улице Байзакова и хотел там построить дом, но почему-то приостановили… Уже более 20 лет мы не знали, делать нам ремонт или нет, так время быстро пролетело. Жилье с каждым годом ветшает и становится некомфортным для проживания», - рассказывает Айжамал.

«Мы уже 20 лет ждем сноса. В квартирах не делаем ремонт, потому что в ожидании сноса. Застройщики с весны нас убеждали… В мае проходило у нас собрание с участием членов акимата и СПК, все приходили, все были в курсе. Более того, я лично спросила у них: «А что если опять «тормознете», потому что впереди лето и никто из нас ничего не ремонтирует, не делает?». Они тогда клялись, что в этот раз 100% все будет. У застройщика также спросила: «Сейчас кризис, вдруг из-за отсутствия каких-то материалов,у вас работы встанут и мы опять останемся между небом и землей?» Они ответили: «Нет, у нас собственное производство, нам все равно. Кризис или не кризис, мы строим». В итоге летом никто ничего не делает, и вот результат. Сообщают нам, что здесь исторический центр и вы будете и так прекрасно жить. Хотя в открытом доступе исторический центр у нас заканчивается на улице Муканова. Мы граничим с историческим центром», - сказала другая жительница.

Одна из собравшихся также заверила, что этот квадрат участка не входит в исторический центр.

«Исторический центр определен застройщиками до улицы Муканова. Мы здесь не против высотных домов. Здесь у нас вокруг высокоэтажные здания, 12-16-18-этажные. Если проблема в этих «высотках», то почему руководство города в свое время этим не заинтересовалось?» - недоумевает жительница.

Другой житель данного участка также выразил свое мнение.

«Нам благоустройство здесь не надо. Нам нужен снос домов. Дома морально устарели. Любая пристройка, перестройка все равно обходится дороже, лучше построить новый объект», - говорит он.

Еще одна жительница Елена рассказала, какие условия предлагает жильцам застройщик.

«Нам застройщики дают плюс 10 квадратных метров в новой квартире (к имеющимся квадратным метрам) по программе. Если у кого-то есть сарайчики, то компания в подвалах им предоставит кладовки площадью 6 квадратных метров, если у кого-то гаражи зарегистрированы, то им дают подземную парковку, если человек хочет купить квартиру, то дают ему в рассрочку. Не хочешь новое жилье, можно взять вторичное. Даже могут деньгами расплатиться, и ты можешь частный дом купить. То есть, застройщики идут нам навстречу, и те условия, которые они предлагают, многих устраивают», - заметила Елена.

Помимо всего, жители также задались вопросом: почему должно быть 100-процентное согласие жильцов.

«Нигде вообще не бывает 100-процентного согласия, даже на выборах. Почему мы должны страдать из-за каких-то единиц», - возмущается одна из присутствующих.

Между тем в СПК ответили, что это одно из главных условий программы реновации жилья, направленное на защиту прав собственности.

Жильцы домов уверяют, что на рынке недвижимости эти старые дома не пользуются спросом из-за срока эксплуатации.

«Мы не можем продать наше жилье по рыночной стоимости. Мой дом, к примеру, деревянный, 1959 года постройки. Подвалов у нас во многих домах нет. Последний ремонт в моем доме был 1976 году. Представьте, какое тут состояние», - сказала жительница.

«Я живу 15 лет в этом районе, я хочу расширить квадратуру дома, но не могу продать эту квартиру. Ее нельзя сдать в залог в банк, потому что дом 51-го года строения, не могу взять ипотеку. Банку не интересно. Даже акимат, если сделает реконструкцию, то все равно от этого наши дома не омолодеют. Они останутся такими же старыми.. Поэтому мы за снос», - добавил мужчина.

Помимо всего прочего, жильцы пожаловались на изношенные инженерные сети, которые часто выходят из строя.