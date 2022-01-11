Мы за инициативы Президента - член АНК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член президиума ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана», член Ассамблеи народа Казахстан города Алматы Роман Ким высказался в поддержку инициатив Президента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда было выступление нашего Президента мы сразу вдохновились. Мы ожили, увидели будущее. Для нас самое главное стабильность. Остальное мы доработаем сами. Дайте нам стабильность, надежду и веру. Вот это нам дал Президент в своём обращении», - сказал Роман Ким.

Член АНК отметил, что за время беспорядков в стране все региональные руководители корейских центров периодически были на связи. Оказывали всевозможное содействие и поддержку своим соотечественникам.

«У нас работает оперативный штаб. Сейчас мы думаем, как дальше жить и чем помочь в тяжелое время людям. И самое главное какими действиями поддержать Президента. Мы за Президента!», - заключил спикер.