Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мы за инициативы Президента - член АНК

    11 Января 2022, 15:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член президиума ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана», член Ассамблеи народа Казахстан города Алматы Роман Ким высказался в поддержку инициатив Президента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда было выступление нашего Президента мы сразу вдохновились. Мы ожили, увидели будущее. Для нас самое главное стабильность. Остальное мы доработаем сами. Дайте нам стабильность, надежду и веру. Вот это нам дал Президент в своём обращении», - сказал Роман Ким.

    Член АНК отметил, что за время беспорядков в стране все региональные руководители корейских центров периодически были на связи. Оказывали всевозможное содействие и поддержку своим соотечественникам.

    «У нас работает оперативный штаб. Сейчас мы думаем, как дальше жить и чем помочь в тяжелое время людям. И самое главное какими действиями поддержать Президента. Мы за Президента!», - заключил спикер.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Президент Казахстана АНК Корея Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге