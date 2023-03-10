Мы выступаем за принципы ООН – МИД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году отмечается 30-летие присутствия ООН в Казахстане. В марте 1992 года Казахстан стал 168 членом организации, а офис ООН открылся в 1993 году в Алматы. Как заверил первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров, Казахстан намерен и дальше активно сотрудничать с ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 30 лет сотрудничества с ООН Казахстан успешно решал многочисленные вызовы в области социально-экономического развития. Более 400 проектов в разных сферах были реализованы вместе с командой ООН. Сейчас у нас имеются еще более амбициозные планы на будущее. Это служит очень ясным индикатором дальнейших перспектив нашего сотрудничества в будущем. Казахстан будет продолжать активное сотрудничество с ООН для того, чтобы создать более безопасное будущее как для страны, так и для региона и мира в целом. Мы активно выступаем за принципы ООН, прописанные в уставе», - сказал он на встрече в Астане на тему «30 лет ООН в Казахстане и Руководящий комитет Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы».

Он выразил благодарность ООН, а именно постоянному представителю и его команде за постоянную поддержку в имплементации системных реформ в Казахстане, включая реализацию социальных программ по развитию человеческого капитала.

«Деятельность ООН в Казахстане прошла долгий путь за последние три десятилетия, и мы гордимся прогрессом, которого мы добились в поддержке развития страны. В ближайшие годы мы сосредоточимся на нескольких ключевых областях, включая укрепление управления и верховенства закона, содействие устойчивому экономическому росту, инвестирование в человеческий капитал, продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также решение проблем, связанных с изменением климата. Мы верим, что, работая вместе, мы сможем построить лучшее будущее для народа Казахстана», - отметила постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

Ранее сообщалось, что Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совет безопасности ООН.



