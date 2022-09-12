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    Мы всегда приезжаем в сборную с настроем побеждать – теннисист Александр Бублик

    12 Сентября 2022, 03:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поделился мнением о настрое команды в преддверии группового этапа финальной стадии «Кубка Дэвиса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Говорить о том, что мы попали в «группу смерти», наверное, громко сказано. Да, в нашей группе опытные команды, но все 16 сборных, которые играют в финальной стадии, очень сильны. Думаю, с одной стороны хорошо, что мы попали в сильную группу - будем стараться играть более внимательно, ожидаем зрелищных матчей и будем настраиваться по-особому. Чем дальше ты проходишь в турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. В теннисе есть фавориты и они чаще выигрывают, но «Кубок Дэвиса» – это особое соревнование, где рейтинг далеко не всегда играет главную роль. Мы всегда приезжаем в Национальную команду с настроем победить. Будем защищать честь нашей страны и в ближайших поединках против Нидерландов, США и Великобритании выложимся на все 100 %», - поделился Александр Бублик.

    В составе наших соперников произошли изменения: команде США на турнире не поможет полуфиналист US Open Фрэнсис Тиафо, а Нидерландам – финалист Открытого чемпионата США в паре Уэсли Коольхоф.

    Первый матч на «Кубке Дэвиса» сборная Казахстана проведет против команды Нидерландов 13 сентября. Начало – в 21:00 по времени Нур-Султана.

    Ранее сообщалось , что сборная РК по теннису начала подготовку к групповому этапу командного чемпионата мира.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис Шотландия
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