Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мы всегда поддерживаем друг друга - Димаш Кудайберген о Геннадии Головкине

    25 Сентября 2022, 03:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на встрече с фанатами в Алматы сказал, что с детства любит бокс и смешанные единоборства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы ведущих во время мероприятия, Димаш отметил, что очень уважает боксера Геннадия Головкина.

    «Я поздравил Геннадия Головкина после боя с Канело. Он, несмотря на 40-летний возраст, продемонстрировал свои лучшие качества, достойно выступил и отбоксировал все 12 раундов против сильнейшего соперника. Это редкое качество и оно вызывает уважение. Гена для меня всегда чемпион. Желаю нашему батыру крепкого здоровья и успехов», - сказал певец.

    Димаш также рассказал, что они с Геннадием Головкиным знакомы больше семи лет.

    «Он мне как брат, мы всегда поддерживаем друг друга, мотивируем, вдохновляем. Пусть будет много таких чемпионов, как он, который прославляет нашу страну», - заявил он.

    Димаш Кудайберген сказал, что давно планировал исполнить гимн перед боем GGG. 18 сентября певец исполнил гимн Казахстана перед началом боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сорвав бурю оваций на переполненном стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

    Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген после большого сольного концерта «Stranger» встретился с фанатами на Almaty Arena и ответил на многие вопросы.

    Фото: instagram.com/dimash.news

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Димаш Кудайберген Головкин Общество Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» пройдет в Малайзии
    Национальный турецкий музыкальный инструмент подарили Димашу в Анталье
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров