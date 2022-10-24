Мы всегда будем поддерживать библиотечное дело – министр культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня 19 тысяч библиотекарей Казахстана впервые отмечают собственный профессиональный праздник. Он был утвержден по инициативе Министерства культуры и спорта и должен стать важным шагом на пути популяризации библиотек, повышения престижа работников отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе торжественного мероприятия министр культуры и спорта Даурен Абаев вручил ведомственные награды библиотекарям – нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі», Почетные грамоты и Благодарственные письма Министра культуры и спорта Республики Казахстан.

«Я поздравляю библиотекарей нашей страны, оберегающих книжный фонд в 70 миллионов экземпляров. Думаю, ни у кого в нашей стране не вызывает сомнения почетность, благородство и сложность вашего призвания. Но есть сегодня и другое довольно популярное среди людей мнение, мол, век библиотек подходит к концу, их функция устаревает как атавизм эпохи бумажных носителей. Якобы Интернет и цифровая трансформация привели к тому, что публичную библиотеку может спокойно заменить один смартфон. Я с подобными сентенциями в корне не согласен. И вообще считаю, что «технологическая наивность» и слепая вера в «цифру» таят в себе глубинные и до конца не осмысленные нашим поколением риски», –отметил Даурен Абаев

По его словам, функционал современной публичной библиотеки выходит далеко за рамки хранения, систематизации, оцифровки и выдачи книг читателям. При этом Минкультуры и спорта готово заниматься поэтапным внедрением новых принципов и стандартов работы библиотек.

«Библиотека – это храм, в который мы приходим для осмысленного, комфортного и сосредоточенного чтения. Место, где мы можем оторваться от мирской суеты и замедлить темп ускоряющегося времени. Поэтому мы всегда будем поддерживать библиотечное дело. Это наша принципиальная позиция», – резюмировал министр.

На сегодняшний день в Казахстане действуют порядка 11 тысяч библиотек. Из них более 7 тыс. относятся к системе образования, 3 тыс. –общедоступные библиотеки.





Фото : gov.kz