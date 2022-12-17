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    Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана – Президент РК

    17 Декабря 2022, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня 36-я годовщина декабрьских событий. Он подчеркнул, что данные события оставили неизгладимый след в истории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Главы государства в сети Twitter.

    «Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана», - написал Глава государства.
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