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    Мы все выигрываем от процветающей Азии - генсек ООН

    13 Октября 2022, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 30 лет СВМДА превратилось в важную платформу для диалога между странами Азии. Об этом, обращаясь к главам государств-членов СВМДА, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем слове Антониу Гутерриш отметил, что сегодня ослабевают доверие и солидарность, в то время как геополитическая напряженность конфликтов нарастает. Также он заявил, что на сегодня кризис сильнее всего бьет по уязвимым слоям населения, углубляя нищету, голод, разжигая социально-политическое волнение. В этом чрезвычайно сложном контексте, как призвал генсек ООН, укрепление регионального сотрудничества важно как никогда.

    «Призываю к новой повестке дня для мира, которая обращает особое внимание на региональные профилактики и взаимодействие с региональными организациями. За последние 30 лет СВМДА превратилось в важную платформу для диалога между странами Азии», - заявил Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

    «Мы все выигрываем от мирной процветающей Азии, я благодарен за наше партнерство, достижение наших общих целей - продвижение устойчивого развития, продвижение прав человека, мира и стабильности, укрепление многостороннего сотрудничества. Давайте вместе преодолеем испытания нашего времени, обеспечим лучшее будущее для Азии и всего мира. Желаю вам всяческих успехов», - обратился генеральный секретарь ООН.

    В столице Казахстана под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) . На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

    Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Внешняя политика Казахстана СВМДА Азия
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