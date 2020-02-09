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    Мы все в ответе за безопасность и стабильность в Казахстане – КНПК о событиях в Кордае

    9 Февраля 2020, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана выразила глубокую скорбь в связи с гибелью граждан в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу партии в Facebook.

    Коммунисты считают, что этот вопиющий случай, когда некоторые граждане, действуя из хулиганских побуждений, начали конфликт между собой, который перерос в беспорядки, привел к жертвам, должен быть объективно расследован. Виновные должны быть жестко наказаны.

    «Мы уверены, что в нашей многонациональной стране, где идеи интернационализма и братства народов культивируются с детских лет, действия отщепенцев не смогут нарушить устоявшиеся теплые, дружеские отношения между представителями различных этносов!», - заявили в партии.

    Коммунисты призвали казахстанцев не поддаваться на различные провокации.

    «Мы уверены, что голос разума возобладает, эмоции уйдут, истина станет ясна, правоохранители выявят, накажут виновных, и мир вернется в дома наших братьев и сестер! Казахстан - наш общий дом, мы все в ответе за безопасность и стабильность в нем! Только в нашей монолитности наша сила, и только так мы сможем противостоять различным вызовам и угрозам!» - призвали в КНПК.

    Коммунистическая Народная партия Казахстана будет держать на контроле объективность расследования и настаивать на повышении эффективности государственной политики в сфере общественной безопасности, резюмировали в КНПК.

    Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

    Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

    В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

    Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

    Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.

    Автор:

    Жамбылская область Происшествия Политические партии
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