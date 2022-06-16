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    Мы возродили традицию созыва курултая - Касым-Жомарт Токаев

    16 Июня 2022, 15:11

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Ясно, что Новый Казахстан не будет создан за день или за год. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. Для его реализации недостаточно действий одного только Правительства. Только, если мы будем работать вместе, как единое целое, мы достигнем нашей цели. Именно поэтому в своем Послании я инициировал созыв Национального курултая», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что созыв курултая – древняя традиция.

    «На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана отметил, что в нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации.

    «Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш». На втором курултае была провозглашена Алашская автономия», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Глава государства, в период независимости был проведен первый Всемирный курултай казахов.

    «Чтобы принять участие в этой встрече, наши проживающие за рубежом соотечественники были приглашены на Родину. В независимый Казахстан направилось «великое кочевье». Все казахские курултаи внесли значительный вклад в развитие страны. Видимо, оттуда берет начало изречение «Кеңесшіл ел кемдік көрмейді» – «Не будет ни в чем нуждаться народ, решающий вопросы сообща». Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая. Сегодняшняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Курултай Национальный курултай
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