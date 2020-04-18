Мы вернулись на другую планету - астронавт Джессика Меир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возвратившийся вчера, 17 апреля 2020 года, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» поделился в социальных сетях впечатлениями после приземления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузки на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G», - сообщил о штатном приземлении руководителю Роскосмоса российский космонавт Олег Скрипочка.

Для 50-летнего Олега Скрипочки это была третья космическая экспедиция, которая продолжалась 205 суток, всего же в его космической карьере 536 суток работы на орбите и 3 выхода в открытый космос.

Американский астронавт Джессика Меир, для которой это был первый космический полет, работала на орбите 205 суток, совершила 3 выхода в открытый космос. Кстати, судя по видеокадрам прямой трансляции с места посадки, Джессика чувствовала лучше всех из членов экипажа.

На своей странице в Twitter она призналась, что Земля из-за пандемии коронавируса изменилась за те полгода, которые она летала на Международной космической станции. «Мы вернулись на другую планету, но она остается впечатляющей», - написала Меир.

Для 43-летнего американского астронавта Эндрю Моргана состоявшийся полет был также первым и можно сказать, рекордным. Военный летчик, отец четверых детей, он больше всех из членов экипажа был на орбите, космическая одиссея Моргана составила 272 суток и 7 выходов в открытый космос.

Как мы сообщали, в условиях карантина из-за пандемии коронавируса спасатели и врачи встретили приземлившийся экипаж в масках и перчатках. С места посадки космонавты на вертолетах были доставлены на Байконур вместо ближайших Жезказгана или Караганды. В этот же день Олег Скрипочка из Байконура на самолете российского Центра подготовки космонавтов полетел в Москву, а американцы Меир и Морган на реанимобилях отправились в Кызылорду, где их ждал самолет НАСА для отправки в США.