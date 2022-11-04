Мы верим в литературу и культуру – генеральный координатор Sharjah International Book Fair

ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ - 2 ноября в Шардже стартовала Международная книжная ярмарка. В этом году ярмарка проходит под лозунгом «Распространяй слово». В эксклюзивной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» генеральный координатор Sharjah International Book Fair Хавла аль-Мухайни заявила, что они верят в распространение литературы и культуры не только в ОАЭ, но и во всем мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международная книжная ярмарка в Шардже – уникальное событие. Каждый год в программу мы обязательно добавляем новую литературу, авторов. В этом году мы решили уделить больше внимания молодым писателям. Мы создали для них новую программу. Мы создали для них платформу, где они могут общаться со своей аудиторией, обмениваться опытом с другими авторами. В этом году в выставочном центре проводится много мастер-классов, рассчитанных на детей и взрослых. Посетители могут посмотреть множество пьес, спектаклей», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный координатор ярмарки (SIBF) Хавла аль-Мухайни.

Она также ответила, почему лозунгом Sharjah International Book Fair выбрана фраза «Распространяй слово» - «Spread the word».

«Мы решили выбрать этот слоган, потому что хотели донести ценность и значимость Шарджи. Мы верим в литературу и культуру. Мы также верим в важность распространения культуры и литературы не только в ОАЭ, но и по всему миру», - поделилась Хавла аль-Мухайни.

В ходе беседы генеральный координатор Sharjah International Book Fair проинформировала о том, что в этом году в ярмарке принимают участие 2213 издателей из 95 стран мира. Посетители могут здесь приобрести книги на английском, арабском, китайском, французском языках, на языке хинди и многих других языках. В рамках Международной книжной ярмарки прошла конференция издателей, где обсуждались вопросы продажи и приобретения авторских прав.

Хавла аль-Мухайни пояснила, что, к сожалению, они не сотрудничают с Казахстаном, но с нетерпением ждут такого сотрудничества.

По ее словам, дети стали главными гостями Международной книжной ярмарки в Шардже. Организаторы подготовили для юных посетителей отдельную образовательную, развлекательную, культурную программу.

«Ведущие эксперты проведут для детей более чем 80 мастер-классов. Кроме того, мы сотрудничаем с Книжным управлением Шарджи и Министерством образования. Не забываем также о студентах. Для них подготовили образовательную программу. С каждым годом наша выставка вызывает еще больший интерес среди посетителей. Мы принимаем приглашения университетов, посещаем школы», - рассказала спикер.

В этом году уделяется особое внимание детской литературе. В сессии под названием «Детская литература и будущее» эксперты призвали родителей и педагогов обращать внимание на чтение детей. Арабская писательница и критик, доктор Фатима Аль-Маамари считает, что детская литература должна помогать детям сделать осознанный выбор.

Журналист и детский писатель Рама Канавати считает, что существует огромный разрыв между тем, что написано в книге и реалиями, в которых живут читатели.

«Юным читателям нужно что-то большее, чем просто повествование. Глобализация и технологическая революция отбила у молодого поколения интерес к информации. Наша реальность отличается от того, что написано в книгах. С увеличением выбора меняется и мировоззрение детей, поэтому авторы должны учитывать эти изменения», - считает она.



