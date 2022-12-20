Мы уже занимаемся подготовкой рабочих по обслуживанию АЭС – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФФОРМ – Как Министерство энергетики собирается контролировать работу АЭС, если не может обеспечить бесперебойную работу теплоэлектроцентралей – такой вопрос журналисты задали главе ведомства Болату Акчулакову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение функционирования ТЭЦ – это ежедневная работа. Нужно смотреть день и ночь, и направлять средства в правильное русло. А АЭС –совсем другой проект. Конечно, на данный момент у нас нет возможности построить его самостоятельно. Если мы выберем конкретную технологию, мы сможем привлечь соответствующие компании. Еще нужно подготовить рабочих, которые будут работать на обслуживании АЭС. Этой работой мы занимаемся уже сегодня», - ответил Болат Акчулаков журналистам на брифинге в Правительстве.

По его словам, только на подготовку специалистов понадобится еще около четырех-пяти лет.

«Если строительство станции будет завершено в течение 10 лет, то к тому времени мы должны подготовить около 2-3 тысяч человек. Поэтому работа в этом направлении должна начаться уже сейчас. Очень много документов по строительству, пуску, эксплуатации АЭС, очень много запросов. Здесь имеет место свой порядок, свои правила. Кроме того, есть МАГАТЭ. Мы должны соответствовать всему этому. Это не правила, которые мы придумали, а мировые стандарты», - отметил министр.



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