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    Мы устали от клеветы - сестра Торегали Тореали о задержании артиста

    15 Июня 2023, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Младшая сестра певца Торегали Тореали Дина Тореали высказалась по поводу вчерашнего происшествия в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера брат с супругой ехали в аэропорт, торопились к своим детям в Кызылорду. Никто не имеет права распространять ложную информацию о трезвом человеке, находившемся за рулем, что он задержан в пьяном виде. Мы уже устали от выдуманных историй, клеветы, которые используются, чтобы отвлечь внимание населения от происходящих в Казахстане событий», – написала Дина Тореали в сети Instagram.

    Она огорчена тем, что сотрудники полиции вначале не смогли правильно понять ее брата.

    «Почему в распространенной в интернете видеозаписи нет начала? Почему показан только конфликт. Сильный сценарий, молодцы», – говорит Дина Тореали.

    «Настоящую правду о моем брате, о котором шумел весь Казахстан, не знает никто, кроме нас. Хотела был рассказать вам всю правду, но здесь есть и другая сторона вопроса. Правда никогда никому не нравится, особенно нашим. Остальное – после того, как мой брат выйдет на свободу», – пишет сестра певца.

    Напомним, в Алматы водитель автомашины, находящийся в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление полицейским, пытался скрыться с места происшествия. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя.

    Как сообщила пресс-служба суда Алматы, водителя привлекли к административной ответственности. Он заключен под арест на 20 суток и на 7 лет лишен права на управление транспортными средствами. На заседании суда правонарушитель подтвердил факты, изложенные в материалах дела и сообщил, что раскаивается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Торегали
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