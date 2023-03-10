Мы требуем пересмотреть контракты с иностранными недропользователями – Дания Еспаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению разрыва между богатыми и бедными, демонополизации экономики. Об этом заявила член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева в ходе дебатов на телеканале КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предвыборной программе партии «Ақ жол» мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению разрыва между богатыми и бедными, демонополизации экономики. Мы знаем, как можно преодолеть бедность – для этого надо создать возможности для массового предпринимательства. Партия «Ақ жол» требует, чтобы малый бизнес освободили от отчетности, дали возможность работать по патенту, увеличив его обороты до 100 млн тенге. И это одна только возможность даст увеличить количество рабочих мест на тысячи, что не сделала ни одна рабочая программа по занятости. Мы требуем пересмотреть наши контракты с иностранными недропользователями и увеличить долю Казахстана в их распределении прибыли», - сказала Дания Еспаева.

Она также отметила, что партия «Ақ жол» требует возврата денег коррупционеров, которые ушли за пределы Казахстана.

«Мы считаем, что даже после отбытия наказания коррупционеры не имеют право выезжать за пределы Казахстана. Для улучшения жилищных условий сельчан мы предлагаем ввести обязательное сельское ипотечное кредитование, а для той молодежи, которая сегодня массово переезжает в города, акиматы должны построить социальное жилье, чтобы эта молодежь встала на ноги и смогла в дальнейшем купить себе более улучшенное жилье. Сегодняшние жилищные программы рассчитаны только на многодетные семьи, а что делать молодым семьям? Поэтому мы предлагаем по ипотечным программам для молодых семей за каждого молодого ребенка снижать процентную ставку», - добавила Дания Еспаева.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.



