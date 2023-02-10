Мы тесно связаны самой судьбой - Касым-Жомарт Токаев участникам Межпарламентского форума в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума государств Центральной Азии, проходящего в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Текст обращения Касым-Жомарта Токаева зачитал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

«Уважаемые участники форума! Сердечно приветствую вас на гостеприимной казахской земле. Глубоко символично, что первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане - городе, имеющем сакральное значение для наших народов. Мы тесно связаны самой судьбой. Нас объединяет общее историческое прошлое, духовная близость и многовековые культурно-гуманитарные контакты. Это незыблемый фундамент, на котором сегодня успешно выстраиваются долгосрочные взаимоотношения между нашими странами», - говорится в обращении Касым-Жомарта Токаева.

«С большим удовлетворением хочу отметить, что в последние годы всестороннее сотрудничество в нашем регионе развивается особенно динамично. Об этом говорят высокий уровень политического диалога, значительный рост взаимной торговли, усиление кооперации в приоритетных отраслях экономики и многое другое. Важное место в данном процессе занимают регулярные консультативные встречи лидеров Центральной Азии, итоги которых определяют магистральные направления регионального взаимодействия», - добавил Президент.

Как подчеркнул Глава государства, инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма своевременной, отвечает коренным интересам наших народов.

«Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе», - отметил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углубление экономической кооперации.

«Приоритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно- транспортной сфере, запуска новых совместных проектов. Актуальными остаются вопросы экологии, рационального использования трансграничных ресурсов, продвижения инициатив по обеспечению стабильности и безопасности в нашем общем доме», - считает Президент Казахстана.

Также, по словам Главы государства, для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество.

«Уверен, тесное и продуктивное межпарламентское взаимодействие внесет весомый вклад в решение всех указанных задач, будет способствовать дальнейшему сближению наших братских народов. Желаю участникам форума плодотворной работы и успехов!», - обратился к участникам Касым-Жомарт Токаев.



Фото: пресс-служба Сената РК

