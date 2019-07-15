Мы снизим безработицу до 4,5% - Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько эффективна программа «Еңбек», поинтересовался Президент РК Касым-Жомарт Токаев у министра труда и социальной защиты населения Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом 1,5 млн человек обеспечено (в рамках программы), изних 1,1 млн - безработных. По итогам реализации открыт 1 млн рабочих мест, изних 800 тысяч - постоянных. В целях уравнивания баланса мы до 2025 годаразработали эту программу - сколько работников уйдет, сколько появится. Порядка350 тысяч рабочих мест нам надо открывать ежегодно. В результате мы снизим(безработицу) с 4,8% до 4,5%», - сказалминистр труда в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

Он также напомнил, что введены электронные договоры иагентства по социальному трудоустройству.

«В первую очередь нам необходимо выпускников обучить,трудоустроить по специальности. Несмотря, что есть определенные недостатки, еевклад в открытие новых рабочих мест велик», - подчеркнул министр.

«Механизмы этой программы, наверное, не совсем эффективны»,- отметил при этом Глава государства.

Напомним, расширенное заседание Правительства РК подпредседательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит в Нур-Султане.