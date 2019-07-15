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Мы снизим безработицу до 4,5% - Бердибек Сапарбаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Июля 2019, 11:19
Мы снизим безработицу до 4,5% - Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько эффективна программа «Еңбек», поинтересовался Президент РК Касым-Жомарт Токаев у министра труда и социальной защиты населения Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом 1,5 млн человек обеспечено (в рамках программы), из них 1,1 млн - безработных. По итогам реализации открыт 1 млн рабочих мест, из них 800 тысяч - постоянных. В целях уравнивания баланса мы до 2025 года разработали эту программу - сколько работников уйдет, сколько появится. Порядка 350 тысяч рабочих мест нам надо открывать ежегодно. В результате мы снизим (безработицу) с 4,8% до 4,5%», - сказал министр труда в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

Он также напомнил, что введены электронные договоры и агентства по социальному трудоустройству.

«В первую очередь нам необходимо выпускников обучить, трудоустроить по специальности. Несмотря, что есть определенные недостатки, ее вклад в открытие новых рабочих мест велик», - подчеркнул министр.

«Механизмы этой программы, наверное, не совсем эффективны», - отметил при этом Глава государства.

Напомним, расширенное заседание Правительства РК под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит в Нур-Султане.

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