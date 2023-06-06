Мы проводим операции по мировым стандартам – нейрохирург Марат Саршаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нейрохирург Центральной клинической больницы Управления делами Президента РК, врач первой категории, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Марат Саршаев рассказал о тонкостях своей работы корреспонденту МИА «Казинформ».

– Для начала представим Вас читателю.

– Я родился в 1985 году в городе Таразе, в простой семье. Отец инженер, мать домохозяйка. Нас, детей, в семье четверо – у меня две сестры и старший брат. Я младший в семье. В школе учился хорошо, увлекался спортом, профессионально занимался дзюдо.

– Тем не менее, при выборе профессии Вы предпочли медицину. Что повлияло на Ваше решение?

– Во время учебы в школе я связывал свою будущую профессию со спортом. Но, в 9-м классе я сильно повредил руку и со спортом пришлось распрощаться. Затем у меня появился интерес к биологии и химии. К тому же, родители мечтали о том, чтобы я стал врачом. Потому, что в нашем роду других врачей нет. То есть, это родители направили меня в эту профессию. Окончательно решив стать врачом, я поступил в Кыргызскую Государственную медицинскую академию в Бишкеке. Медицину этой страны хвалили. К тому же, это было близко от нашего города. В 2007 году я решил получить казахстанский диплом, и для этого перевестись в Астану, чтобы пройти практику в лечебных учреждениях столицы. Был принят на 5-й курс Медицинского университета в Астане. Во время учебы работал медбратом в Центре нейрохирургии. Затем продолжил образование в НИИ нейрохирургии в Москве, по программе «Болашак». Два года учился у высококвалифицированных специалистов.

– Медицина, вообще, сложная сфера, а нейрохирургия самая сложная. Почему Вы избрали именно эту специальность?

– Я привык ставить перед собой цели и достигать их. Редко выбираю легкий путь. Обычно, стараюсь пройти более сложный. Например, когда учился в школе, хотел пойти в спорт, или на военную службу, или в медицину. Как Вы заметили, в медицине я выбрал сложную специальность. Вначале планировал стать кардиохирургом. Но, разобравшись в тонкостях нейрохирургии, изменил свое решение. Мне было интересно, поэтому я учился старательно и добился своего. И все же, в нейрохирургии мне нужно еще многому научиться.

– Сколько операций вы провели?

– Основная работа нейрохирурга – выявлять очаги заболевания в головном и спинном мозге, оперировать. Не каждый может освоить эту специальность. Наряду с терпением и хладнокровием, здесь нужны глубокие знания. Кроме того, нужна высокая ответственность. За 13 лет практики я выполнил более 2 тысяч операций. Вообще, все операции на мозге сложные.

– Говорят, к Вам очень многие обращаются за помощью?

– Разве есть большее счастье, чем спасти человеку жизнь, продлить его дни? Да, многие пациенты хотят, чтобы их оперировал я. Это и для нас большое достижение, когда наш пациент излечен и благополучно возвращается в семью. Главное, чего я хочу – чтобы мой пациент выздоровел.

– С какими диагнозами, обычно, поступают больные в ваше отделение?

– В основном, к нам поступают пациенты с опухолями головного и спинного мозга, с заболеваниями сосудов головного мозга, с различными нарушениями движений. Еще много операций выполняется по поводу челюстно-лицевой неврологии. Мы проводим операции по современным технологиям, опираясь на мировые стандарты. Например, позвоночные грыжи мы полностью удаляем с помощью маленькой эндоскопической трубки. Проводим операции при эпилепсии, когда лекарства перестают помогать. Устанавливаем стимуляторы нервной системы. Это снижает риск потери сознания на 70%. Выполняем также много других операций по новым технологиям.

– Медицина не стоит на месте. Наверное, Вы повышаете свою квалификацию?

– Да, я повышал квалификацию в России, Турции, Франции, Южной Корее, Арабских Эмиратах, Бразилии и в других странах. Вообще, врачи Центра ежемесячно выезжают за рубеж, осваивают новые технологии. Затем, мы стараемся использовать эти новые методы у себя. В рамках дней Медицинского центра Управления делами Президента РК, врачи Центральной клинической больницы каждый месяц выезжают в регионы, обмениваются опытом с местными нейрохирургами, выполняют уникальные операции. Кроме того, в наше отделение часто приезжают врачи из ближнего и дальнего зарубежья.

– Какие операции обычно выполняете в регионах?

– Недавно мы провели в Атырау операцию по шунтированию артерий головного мозга. Такие операции, в рамках дней Медицинского центра Управления делами Президента РК, с начала года выполняются во всех регионах нашей страны. Эта операцию создает обходной путь при закупорке артерий, дает возможность восстановить кровоток в артериях мозга. Мы создали анастомоз между височной и средней артерией головного мозга. Этакая операция проводится пациентам, у которых, вследствие появления холестериновых бляшек, наблюдается симптоматическая закупорка просвета артерий головного мозга. Операция проводится только под микроскопом, потому, что диаметр просвета артерий не превышает 0,1-0,15 миллиметра, и эти мелкие артерии нужно зашивать в 10-12 местах. Вместе с тем, в Атырау впервые была проведена операция по замене коленного и бедренного сустава. Ее выполнил заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы Сакен Молдагалиев.

Дни Медицинского центра Управления делами Президента РК проводятся с целью сделать доступными для казахстанцев достижения современной медицины.

Мои коллеги в Атырау проводили эндопротезирование и артроскопию коленного сустава, лапароскопическое вмешательство в матку, экстраинтркраниальный микрососудистый анастомоз, лапароскопическую адреналэктомию. Также были проконсультированы десятки пациентов, читались лекции для специалистов.

– Можно ли сказать, что отечественная медицина развивается по направлению нейрохирургии?

– Конечно. Медицина развивается с каждым днем. Наш Центр также не отстает. Уровень операций, проводимых в Центре, не ниже, чем в зарубежных центрах. Можно сказать, на мировом уровне. Медицинская помощь оказывается не только нашим гражданам, но и иностранным пациентам. Благодаря Центру в Астане внедрены многие новшества. Я поставил себе целью в ближайшие год-два провести операцию по поводу болезни Паркинсона.

– Когда бываете за границей, обращаетесь ли за помощью к переводчикам?

–Нет, я хорошо освоил английский язык, это требование времени.

– Расскажите о своей семье.

– У меня четверо детей, мы многодетная семья. Дети еще маленькие. Старший в этом году закончил пятый класс, младшему скоро исполнятся два года. Моя супруга – врач-анестезиолог. Сейчас сидит дома.

–Как Вы проводите свободное время?

–Свободное время посвящаю семье. Мы любим гулять на природе. Мне нравится ходить в горы. Занимаюсь спортом. В неделю 2-3 раза бегаю по 5 километров.

– Только что Ваши коллеги ушли, сказав, что будут готовиться к операции. Какая это будет операция?

– Это плановая операция. Пациенту 57 лет. Женщина. У нее диагноз – опухоль мозга. Не злокачественная. Опухоль расположена рядом с мозгом, давит на него. Предположительно, размер опухоли 5 сантиметров.

– Удачной операции!

–Спасибо!

– Мы ждали Вас три часа. Как прошла операция?

– Такие операции продолжаются по три часа. Это обычное дело. Все прошло без затруднений. Пациент проснулся, чувствует себя хорошо. Будет под наблюдением 5-7 дней. Затем выпишем его домой.

– Спасибо за беседу.



