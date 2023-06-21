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    Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»

    21 Июня 2023, 21:08

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В эксклюзивном интервью в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek joly председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова прокомментировала проигрыш своего ведомства в судебном разбирательстве с АО «НИТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне ВАП проиграла суд АО «НИТ», что, по словам Годуновой, является не проигрышем в самом процессе, а проигрышем в инструментах влияния на судей.

    «Я бы сказала, что мы проиграли не суд, а мы проиграли АО «НИТ» в инструментах влияния на судей, которые рассматривали это дело. Но, мы выиграли в чести и достоинстве. Дело, на мой взгляд, очень простое. Я не знаю, почему не привлекались эксперты ни одной судебной инстанций, потому что, когда рассматривается вопрос высшего органа аудита, должны привлекаться эксперты с соответствующими сертификатами госаудитора, которые могут проводить аудит эффективности, и обычно это аудиторы из высшего органа аудита другой страны», — отметила Годунова.

    По ее словам, вопрос касался коронавирусного периода, когда люди переходили на удаленную работу, и для того, чтобы сохранить документооборот, переходили с единая система электронного документооборота (ЕСЭДО) на облачный документооборот.

    «В один день отключили ЕСЭДО и включили облачный документооборот ОДО. Но АО «НИТ» взыскало с 54 центральных и 74 территориальных госорганов средства еще за дальнейший период за обе системы. Хотя ЕСЭДО была отключена. Там вопрос 38 миллионов. Понятно, что мы дали предписание возместить эту сумму в республиканский бюджет. Возражений при рассмотрении аудита у АО «НИТ» и у Министерства цифрового развития не было, потом последовал иск. Дальше я комментировать не буду, я думаю, что все понятно», — сказала спикер.

    Наталья Годунова отметила, что Высшая аудиторская палата будет обращаться к Председателю Верховного суда.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Суды Видео Высшая аудиторская палата РК
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