Мы продолжим внедрение механизмов защиты предпринимателей – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свою точку зрения по вопросу защиты предпринимателей от безосновательных проверок и уголовного преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже говорил, что безосновательный избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса не допустимы. Это моя твердая позиция. В этом направлении мы уже приняли комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса. В этом году свыше 6 тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 млн тенге. Отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателя наказано более 1000 должностных лиц. Каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения», - сообщил Глава государства во время торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

Глава государства напомнил, что с этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет, принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий указ подписан.

«Это хороший задел. Мы, безусловно, продолжим внедрение системных механизмов защиты предпринимателей. Здесь особая роль отводится Генеральной прокуратуре, палате «Атамекен» и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство. Это крайне важно. Рыночная конкуренция, защита прав потребителей, налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в нашей стране», - заключил Президент.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Также во время церемонии награждены победители конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.



