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Мы продолжим сотрудничество с США и Евросоюзом - Нурсултан Назарбаев

5 Октября 2018 13:29 116
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Мы продолжим сотрудничество с США и Евросоюзом - Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился планами по ведению внешней политики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В ходе моего январского визита в Вашингтон в переговорах с Президентом Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в XXIвеке. Мы продолжим активное сотрудничество с Европейским союзом - нашим крупнейшим нашим крупнейшим новым инвестиционным партнером. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами Арабского мира и Азии», - сказал Глава государства, зачитывая свое ежегодное Послание народу Казахстану. 

Президент также отметил важность принятия Конвенции о статусе Каспийского моря и завершениии Астанинской части Сирийского процесса.

«Принятая на Актауском саммите конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами и ставят жиную точку в вопросах всех наших границ по периметру Казахстана. Казахстан достойно завершает свою работу в Совете безопасности. Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматтом переговоров по мирному урегулированию и выходу из кризиса этой страны», - отметил Н. Назарбаев. 

Глава государства напомнил, что на днях состоится Съезд представителей мировых традиционных религий.

«Это тоже является символом доверия к нашей стране и межконфессионального согласия в нашей стране, которое у нас царит сейчас. Мы должны этим дорожить, также как и межэтническим согласием и дружбы в нашей стране Ассамблеи народа Казахстана. Вместе с тем, в непростых современных условиях внешняя политика РК требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах. Министерству иностранных дел надо проводить эту работу», - заключил Президент. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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