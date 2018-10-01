Мы продолжим сотрудничество с США и Евросоюзом - Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился планами по ведению внешней политики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе моего январского визита в Вашингтон в переговорах с Президентом Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в XXIвеке. Мы продолжим активное сотрудничество с Европейским союзом - нашим крупнейшим нашим крупнейшим новым инвестиционным партнером. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами Арабского мира и Азии», - сказал Глава государства, зачитывая свое ежегодное Послание народу Казахстану.



Президент также отметил важность принятия Конвенции о статусе Каспийского моря и завершениии Астанинской части Сирийского процесса.



«Принятая на Актауском саммите конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами и ставят жиную точку в вопросах всех наших границ по периметру Казахстана. Казахстан достойно завершает свою работу в Совете безопасности. Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматтом переговоров по мирному урегулированию и выходу из кризиса этой страны», - отметил Н. Назарбаев.



Глава государства напомнил, что на днях состоится Съезд представителей мировых традиционных религий.



«Это тоже является символом доверия к нашей стране и межконфессионального согласия в нашей стране, которое у нас царит сейчас. Мы должны этим дорожить, также как и межэтническим согласием и дружбы в нашей стране Ассамблеи народа Казахстана. Вместе с тем, в непростых современных условиях внешняя политика РК требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах. Министерству иностранных дел надо проводить эту работу», - заключил Президент.