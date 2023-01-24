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    Мы приняли сверхординарные меры - Даниал Ахметов о работах на горевшей ТЭЦ в Риддере

    24 Января 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о проводимых работах по устранению последствий пожара на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То, что касается Риддера – это было чрезвычайная ситуация. К глубокому сожалению, я это говорю. Тем не менее в четверг, на прошлой неделе, сгорел тракт подачи. Мы организовали там круглосуточную работу. Сегодня к исходу дня будет первый этап завершен. 180 метров конвейера подачи угля будет восстановлено. Завтра к исходу дня первая линия начнет работать», - сказал он в кулуарах Правительства РК.

    Глава региона подтвердил, что станция и котлы рассчитаны только на уголь. И в связи с пожаром в качестве топлива на всю мощность подавался мазут, что вызывает большие сложности.

    «Мы приняли сверхординарные меры – семидесятитонным краном начали подавать уголь, сделали отверстие на крыше, поставили свыше 100 человек и разносили каждый день 240 тонн угля. Поскольку другого выхода не было. Эту работу мы осуществляли и будем осуществлять. Если бы мы этого не делали, то мы бы имели крайне критическую ситуацию», - заключил аким.

    Ранее Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера. 19 января сообщалось, что на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем снизилась температура в теплосети. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае. Правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников ТЭЦ.


    Фото: tets.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Даниал Ахметов Отопительный сезон
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