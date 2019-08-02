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    Мы прибыли с важной миссией – сирийская оппозиция об Астанинском процессе

    2 Августа 2019, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров 13-раунда Астанинского процесса была достигнута договоренность касательно прекращения огня в Сирии. Об этом заявил возглавляющий делегацию сирийской оппозиции Ахмад аль-Тоума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прибыли сюда с важной миссией – с целью прекращенияогня, и с тем, чтобы прекратить те преступления, которые совершаются каждыйдень. Также, в связи с тем, чтобыпрекратить страдания наших братьев в Идлибе. После интенсивных переговоров мыдостигли договоренности касательно прекращения огня. Договоренностьпредполагает прекращение этого преступления века и обязательства со стороныстран-гарантов, чтобы это соглашение было выполнено», - сказал Ахмад аль-Тоумана пресс-конференции по итогам 13-раунда Астанинского процесса вНур-Султане.

    По его словам, сирийская оппозиция требует соблюдениярежимом соглашения и призвала не совершать нападение на мирных жителей ижизненно важные объекты Сирии.

    «Мы используем эту платформу с тем, чтобы найтисправедливость в политическом решении Сирии, которая позволит перейти в эпохудемократии. В течение двух дней большинство вопросов разворачивались вокругэтого щепетильного момента», - отметил представитель сирийской оппозиции.

    Ахмад аль-Тоума рассказал и о создании Конституционногокомитета Сирии.

    «Также мы коснулись и обсуждали вопросы о Конституционномкомитете. Мы считаем, что этот вопрос позитивно продвигается вперед подэгидой ООН. Мы надеемся, что ООН объявит о создании данного комитета вближайшее время. Все мы надеемся, что Конституционный совет будет позитивнымшагом на пути решения по ситуации в Сирии», - высказался он.

    Напомним, глава делегации правительства Сирии Башар Джафаривысоко оценил итоговое заявление 13-раунда Астанинского процесса, отметив, чтооно наиболее объективно отражает сегодняшнюю ситуацию в Сирии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сирия
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