Мы поименно знаем всех крупных подрядчиков – глава Антикора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов провел совещание с личным составом центрального аппарата и территориальных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Обсуждены вопросы реализации поручений Главы государства, данных на состоявшемся сегодня расширенном заседании Правительства.

«Президентом высказана жесткая критика в связи с недостаточно эффективной работой государственных органов по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны и повышения благосостояния населения. Одной из причин, озвученных Главой государства недостатков несомненно является коррупция» - отметил Бектенов.

Руководитель Антикора поручил всем руководителям подразделений незамедлительно представить детальную информацию по вопросу строительства дорог.

«Мы поименно знаем всех крупных подрядчиков и тех, кто за ними стоит. Располагаем информацией о явных нарушениях при строительстве республиканских и местных дорог. Совместно с другими госорганами будем наводить порядок в этом вопросе. При этом ни в коем случае нельзя допустить вмешательства в работу добросовестного бизнеса» - подчеркнул Бектенов.

Обсуждены также поручения Главы государства, касающиеся вопросов контроля за ценообразованием, разработки новых национальных проектов в сферах образования и здравоохранения.