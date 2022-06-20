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    Мы оказываем помощь – аким об ударе током мальчика в ЗКО

    20 Июня 2022, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам акима Западно-Казахстанской области, ребенку оказывается помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев прокомментировал несчастный случай, произошедший с четырехлетним ребенком. После прикосновения к трансформатору его ударило током и ему ампутировали две руки.

    «Конечно, я как аким несу ответственность за все подобные трагедии. Сейчас по данному случаю ведется расследование. Если вина компании при акимате будет доказана, мы примем соответствующие меры. После того, как дело дойдет до суда, ситуация будет контролироваться и будут приняты меры в соответствии с законом. Мы оказываем помощь ребенку. Конечно, таких случаев быть не должно», - сказал глава региона на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, во избежание таких случаев на модернизацию электроснабжения планируется выделить около 26 млрд тенге. Ранее запросить средства, как отметил Г. Искалиев, акимат юридически не мог, так как компания по оказанию услуг по передаче и распределению электроэнергии по сетям не была в структуре акимата. В коммунальную собственность она перешла только осенью прошлого года.

    Ранее казахстанские СМИ сообщали, что несчастный случай произошел в поселке Жанаказан. Родные рассказали, что дети залезли в подстанцию на окраине поселка и открыли трансформаторный шкаф. Ребенка в крайне тяжелом состоянии на санавиации доставили в Уральск. После операции малыш находился в реанимации. Родственники возмущены тем, что опасный объект оставили без присмотра. Отец семейства, по рассказам родственников, тяжело болен, мать работает уборщицей за 20 тыс. тенге, средств на детский сад у семьи не хватает.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Акимат Здравоохранение Регионы Казахстана
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