Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - «АрселорМиттал Темиртау» тесно сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АрселорМиттал Темиртау со скорбью сообщает, что 17.08.23 произошла авария - пожар в шахте «Казахстанская» Угольного департамента, в результате которой погибли пятеро наших коллег. Как сообщалось ранее, в момент аварии на шахте «Казахстанская» находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, 5 человек трагически погибли. С глубоким сожалением и скорбью мы говорим о наших безвременно ушедших коллегах: 1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год; 2. Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет; 3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет; 4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет; 5. Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года», - отметили в пресс-службе. «Я глубоко потрясен этой аварией. Мы системно работали над повышением уровня безопасности шахт, а эта авария нанесла серьезный ущерб всем нашим усилиям. Никакие слова, которые можно сказать сейчас, не могут утешить семьи, потерявшие близких. От имени «АрселорМиттал Темиртау» я глубоко сожалею об этой аварии и о том, что нам не удалось успешно эвакуировать всех из шахты. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать пострадавшие семьи. Все наши мысли сейчас с семьями наших коллег, и мы окажем всю необходимую поддержку», - заявил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов. «АрселорМиттал Темиртау» тесно сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии. Пока все факты окончательно не известны. Дальнейшие обновления будут даны, когда появится дополнительная информация.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Вчера, 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.