Мы ограничиваем присутствие попавших под санкции российских компаний в Казахстане – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров пояснил, как поменялась политика привлечения иностранных инвестиций в связи с геополитической ситуацией, будут ли привлекаться на фоне санкций российские инвесторы в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут ли привлекаться российские инвесторы на фоне угрозы вторичных санкций? Что изменится в этом вопросе в новом году?» - спросил журналист на брифинге в СЦК.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров ответил, что каждая страна самостоятельно определяет санкции. Нет обобщенных правил, как будут работать эти санкции.

«Каждая компания имеет личное восприятие данных санкций. Поэтому очень сложно в данных координатах работать. Пока нам это удается, и ни одна казахстанская компания пока не попала ни под прямые, ни под вторичные санкции. Очень четко за этим следим. Для нас интересны большие иностранные компании, которые покидают Россию, которые в силу объема нашего рынка ранее не интересовались Казахстаном, но сейчас вынуждены искать другую площадку и придут в Казахстан. С этими компаниями очень активно работаем. С их головными офисами наши послы с марта ведут переговоры. Для них мы ищем местных партнеров, быстрые площадки для их размещения», - сказал замминистра иностранных дел.

Спикер отметил, что для российских компаний Казахстан – понятный рынок.

«Они знают Казахстан. Поэтому их размещением мы проактивно не занимаемся, но при этом следим с точки зрения санкционных компаний, санкционных физических лиц. Есть трехуровневая проверка, которой мы подвергаем их присутствие. Если учредитель/физическое лицо под санкциями или же российская головная компания под санкциями, то присутствие данных компаний мы здесь ограничиваем, потому что будет невозможно вести финансовые операции, обслуживание в банках. Но мы видим приход российских компаний. Вы все, наверное, это почувствовали. В разы возросла регистрация новых юридических компаний. В основном это компании IT-сектора и компании в сфере торговли. То есть, малый и средний бизнес релоцируется и активно работает», - добавил Алмас Айдаров.





Фото: ortcom.kz