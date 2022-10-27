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    Мы никогда не вмешиваемся в электоральный процесс – глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ о наблюдении за выборами

    27 Октября 2022, 21:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как Миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет наблюдать за ходом проведения Президентских выборов в РК? Каких принципов придерживаются международные наблюдатели? Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly сообщила глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК посол Урсула Гацек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Посол Урсула Гацек в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly отметила, что все мероприятия, проводимые в рамках президентских выборов, будут, так или иначе, под пристальным вниманием наблюдателей от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.

    «Конечно же, событий, которые будут проходить в рамках агитационной кампании, много. Мы будем разговаривать, встречаться с каждым из кандидатов. Также мы запросили всю необходимую информацию и график их встреч с населением и других мероприятий в рамках их предвыборных кампаний. Мы также будем посещать такие мероприятия. Но у нас есть свое «золотое правило» - мы никогда не вмешиваемся в электоральный процесс – мы можем задавать вопросы, собирать информацию и наблюдать, но мы никогда не будем давать рекомендации, советовать или консультировать кандидатов», - подчеркнула посол Урсула Гацек.

    По ее словам, наблюдатели от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ не дают оценку подготовительному процессу.

    «Я понимаю, что интерес к нашим наблюдениям высокий. Мы готовы поделиться нашей оценкой, только тогда, когда мы соберем достаточно фактов, подтверждающих наши наблюдения, и будем понимать, что информация, которая у нас есть, представляет действительность, и в ней отражена достоверная и фактическая информация. И только тогда мы можем говорить: является ли, к примеру, любое отклонение от нормы – единичным случаем или, скажем, проблемой систематического характера. Но для этого требуются недели работы, а сейчас мы только стартовали», - добавила спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОБСЕ Выборы Общество JIBEK JOLY Президентские выборы - 2022
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