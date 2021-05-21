Мы ни за кем не следим – директор департамента цифровых решений об Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, разъясняя работу приложения Ashyq, отметил, что ни за кем слежка не ведется. По его словам, в приоритете, чтобы инфицированный человек не зашел в заведение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делаем Ashyq максимально простым. Мы видим, что граждане переживают за данные. Как вы знаете, были вопросы по слежке, поэтому еще раз хочу сказать, что мы ни за кем не следим, вот эти данные: во сколько зашел, куда зашел, нам не нужны. Самое главное – чтобы инфицированный человек не зашел в заведение. Когда и куда, такие данные не храним», - прокомментировал Бекболат Молдабеков.

Ранее он пояснял, почему вчера в системе Ashyq произошли сбои. Он заверил , что с сегодняшнего дня не должно быть таких сбоев. Так как Ashyq полностью переведен на сервера АО «Национальные информационные технологии».

Также в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности проинформировали о том, что более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом выявило приложение Ashyq.