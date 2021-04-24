Мы не являемся хозяевами чьей-то жизни – основатель реабилитационного центра для животных Андрей Шляхов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В прошлом году новостные ленты пестрили заголовками о жестоком избиении и поджоге питомцев, которых прозвали верными друзьями человека. Собаку Лаки чуть не задушили дверцей холодильника, но, к счастью, она нашла верного друга в США. Таких положительных примеров немало. Однако порой животных просто оставляют умирать в муках. Конечно, встречаются и добрые люди, спасающие им жизнь. Они становятся ангелами-хранителями четвероногих товарищей. Такие отзывчивые люди живут среди нас. Андрей Шляхов – особый пример для подражания. Пенсионер с пользой для окружающих проводит досуг. По собственной инициативе он основал реабилитационный центр для животных «Сказка живой природы». О том, как он справляется с этой важной миссией, о существовании зоотеатра и планах открыть дом юннатов, Андрей Шляхов поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

На протяжении многих лет он лечит их раны, а после выздоровления отпускает в естественную среду обитания. Мы не являемся хозяевами чьей-то жизни, животные должны находиться на воле, считает он.

В прошлом морской офицер, а сейчас «доктор Айболит» Андрей Шляхов нашел увлекательное занятие на заслуженной пенсии – он занимается лечением животных, оказавшихся в трудной ситуации. «Реабилитационный центр создали не только для питомцев, но и для детей, потому как в основе нашей работы заложено познание животного мира Казахстана», – рассказал он.

«Изучая и влюбляясь в природу родного края, невольно становишься патриотом. Тебя охватывает неимоверное чувство гордости за землю, на которой ты живешь. Патриотические чувства проявляются не просто в знании своей истории или уважении государственных символов. Проявлять любовь и заботу к животному миру тоже считается патриотизмом. Детей уже с детства нужно приучать ласково обращаться с ними. А наш центр помогает выстроить правильные отношения ребят с окружающим миром», – поделился основатель «Сказки живой природы».

Название реабилитационного центра сразу же привлекает внимание юных посетителей. Раньше, действительно, все было словно в сказке. Местная власть предоставила территорию в городском парке, так он на собственные средства основал центр. С женой и с сыном построили несколько зданий, закупили медицинские изделия и препараты, вольеры. Создали все возможные условия для существования питомцев.

Помимо реабилитации Андрей Шляхов придумал дополнительное развлечение для детей – зоотеатр. С сыном он построил здание, очень красочно оформил все внутри. Каждый день проходил, как праздник. Посетители центра могли навестить животных, птиц, посмотреть интересный спектакль с участием юных артистов. Пенсионер специально закупил пальчиковые куклы, пригласил музыкантов и режиссера-постановщика, чтобы создать реальное ощущение театральной постановки. Вместе с детьми на сцене выступали обитатели центра. Они были окружены любовью, заботой, вниманием. Здесь всегда царила добрая и солнечная атмосфера, созданная руками пенсионера.

«Мы ставили пьесы о значимости соблюдения правил дорожного движения, проявлении заботы к окружающему миру. Стремились показать, как не нужно вести себя в обществе, и как обращаться с четвероногими друзьями. Находчиво и просто объясняли важные вещи. Участвовало около 65 человек, каждый старался получить определенную роль. Мне очень нравилось, когда мама приводила годовалого сына, а тот не спеша разглядывал животных, словно понимал их язык. Наш зоотеатр пользовался большим спросом и успехом», – вспоминает он.

Однако в скором времени по определенным причинам местная власть попросила освободить территорию парка, а здание снести. В итоге у пенсионера не оставалось ничего, кроме как покинуть полюбившееся местечко с питомцами. Так центр расположился на новом месте в поселке Болек.

«Если делаешь благое дело, не оглядывайся, не осуждай никого и ничего. Так мы своими силами убрали весь мусор, привезли землю, разбили парк. К сожалению, сейчас на новом месте возникли проблемы с водой. Очень хотелось бы, чтобы неравнодушные люди приложили усилия. Мы начали делать крепкие вольеры, питомцы потихоньку стали поступать в центр. Мы их лечили. Самое главное – в этом процессе участвовали дети. Мы хотели показать детям, что не являемся хозяевами чьей-то жизни, животные должны находиться на воле, не нужно ограничивать эту волю. Раз, мы старшие, должны показывать правильный пример», – отметил Андрей Шляхов.

Перед тем, как отпустить на волю птицу или животное, пенсионер организовывал прощальный вечер. Желающие собирались в верхней части реки Иссык, накрывали праздничный дастархан, все дружно отпускали питомцев в естественную среду обитания. «Ребята сами участвовали в этом процессе, что очень радовало меня», - добавил он.

По словам основателя реабилитационного центра, познание животного мира и уходящая вглубь веков история – главные ценности, заложенные в нашей идеологии.

«Мы создали Аллею славы, зажгли вечный огонь. Дети должны помнить подвиги предков, знать историю. Об этих вещах тоже нужно говорить. Было очень приятно от того, что школы принимали активное участие в этом. Дети сами собирали материалы, открывали Аллею славы, встречали и беседовали с ветеранами. Такие моменты не повторяются, они бесценны», - подчеркнул он.

И все эти мероприятия проходили в окружении животных, птиц, которые тоже принимали непосредственное участие.

Порой к Андрею Шляхову попадают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Казахстана. В таких случаях, перед тем как принять птицу, он расспрашивает, откуда она появилась, где ее нашли, обратились ли сначала в департамент охраны животного мира. Если там ее не принимают, пенсионер забирает в центр и занимается лечением.

Сейчас в реабилитационном центре лечатся степной и луговой лунь, два черных коршуна, пустельга, фазаны, перепелки, куропатки, волки, собачки, черепашки и другие животные.

«Однажды к нам привезли полумертвого волка. Пришлось допустить хирургическое вмешательство: пригласил ветеринаров, извлекли пулю. Сейчас волчица хромает, но живая.

Потом привезли молодого волчонка, на котором тренировали бойцовых собак. Его зовут Лютый. Он сейчас такой добряк. Постоянно целует, обнимает меня. Как-то раз привели павлина, у которого выдернули хвост. Два года мы поднимали его на ноги, сейчас он уже на этапе восстановления. Не оттолкнешь и не бросишь животное. Мы ухаживаем за всеми», - поделился Андрей Шляхов.

«Если животное пострадало, мы оказываем помощь. Отпускаем в природную среду. Очень часто привозят птиц, сбитых машиной. Если птичку подбирают, сразу же составляем документ, как она попала к ним, в обязательном порядке доводим до акима сельского округа. По акту она должна быть юридически защищена. А после выздоровления пишу расписку о том, что обязуясь выпустить птицу на волю», - рассказал основатель центра.

А детям он старается объяснять, что животные, в отличие от людей, не могут написать заявление на того, кто его обидел, обратиться в больницу. Поэтому этим вопросом должны заниматься мы.

По его словам, становится еще радостнее, когда дети на праздниках привозят своих питомцев и рассказывают о них.

«Вот собачка начнет танцевать под музыку, птички чирикают. Каждое мероприятие проходит в жизнерадостной, доброй атмосфере. Стараемся поощрять детей и их питомцев подарками. В наши дни общение людей с окружающим миром прерывается. Наша цель – возобновить его, чтобы люди с уважением и любовью относились к представителям фауны», - подчеркнул Андрей Шляхов.

Он не хочет, чтобы центр существовал только на региональном уровне. В планах расширить реабилитационный центр и превратить в государственное учреждение.

«Я чувствую, что должен выполнить государственную задачу. Поэтому хочу расширить реабилитационный центр и сделать его государственным учреждением. Пострадавшим от рук человека животным необходима помощь», – рассказал основатель центра.

Помимо этого, он хочет повысить популяцию дикобразов.

«Раньше в 60-х годах, в местности, начиная от Каскелена до Нарынколя, проживали дикобразы. Сегодня они почти исчезли. В районе Каскеленского ущелья проживают две пары, под Медео – одна пара. Хотелось бы повысить популяцию и работать над разведением дикобразов. Если не будем их беречь, они просто погибнут. Также в моих планах построить дом юннатов. Хотим открыть кружок, поставить вольеры, клетки, даже океанариум, чтобы, помимо учебной программы, дети познавали окружающую среду в наших факультативных увлекательных занятиях. Если будем простыми словами рассказывать о важном, непременно это хорошо отразится, как на детях, так и на взрослых. Однако в этом мне нужна помощь и содействие акимата Енбекшиказахского района Алматинской области. Хочется, чтобы мы были услышаны, поддержаны для реализации нашей идеи», – поделился планами основатель реабилитационного центра для животных «Сказка живой природы» Андрей Шляхов.