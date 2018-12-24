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Мы не возим своих детей на елки на служебном авто - павлодарские полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В региональном департаменте полиции прокомментировали видео в социальных сетях, где страж порядка на служебной машине, якобы, привез своего ребенка на елку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.
Автора видео на страничке в Instagram возмутило использование служебного авто в личных целях. Ситуацию пояснили в департаменте полиции, рассказав, что патруль привез в гостиницу ребенка, которому стало плохо.
«23 января два автобуса с детьми, прибывшими на «Президентскую елку» из разных районов области, сопровождали два автопатруля. На Центральной площади девочке стало плохо. Организаторы обратились за помощью к сопровождающему сотруднику полиции, который довез ребенка до гостиницы «Иртыш», где проходила елка от имени Президента страны», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В департаменте полиции также отметили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо.
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