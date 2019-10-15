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    Мы не видим рисков для финансовой системы – замглавы Нацбанка об AQR

    15 Октября 2019, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков рассказал о проводимой в стране оценке качества активов банков второго уровня Asset Quality Revie (AQR), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «AQR еще не завершен, и банки находятся в процессе оценки. Предварительные результаты пока также не готовы. Завершить AQR планируется до конца текущего года. После чего с каждым банком будут выработаны соответствующие планы корректирующих действий. Поэтому преждевременно делать какие-то выводы относительно размера дополнительных провизий по итогам AQR», - сказал Смоляков на конференции Standard & Poor’s в Алматы.

    Он подчеркнул, что AQR направлен на глубокую оценку внутренних процессов и политики банков. Результаты аудита покажут, насколько эти компоненты соответствуют международным стандартам. Нацбанк получит полную информацию о капитале БВУ.

    Заместитель председателя Нацбанка отметил, что 14 банков имеют высокий коэффициент покрытия резервами по неработающим кредитам на уровне около 90%. Текущий запас капитала при этом составляет 1,5 трлн тенге.

    «Нацбанк не видит существенных рисков для системы, в том числе в части дополнительных резервов. По результатам AQR мы ожидаем качественное улучшение действующих бизнес-процессов банков, активизацию кредитования реального сектора экономики и улучшения качества предоставляемых услуг населению. Кроме того, за счет повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов, прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана», - сообщил замглавы регулятора.

    С 2016 года Нацбанк провел мероприятия по оздоровлению банковского сектора и вывел ряд несостоятельных банков из системы.

    В результате значительную часть незаявленных убытков банковского сектора урегулировали. На сегодня объем банковских резервов составляет 2,3 трлн тенге. Это в значительной степени превышает размер неработающих кредитов в сумме 1,3 трлн тенге.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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