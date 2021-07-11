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    Мы не сможем взять пандемию под контроль, если не будет вакцинировано 95% - французский эпидемиолог

    11 Июля 2021, 08:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группа ученых в области здравоохранения, консультирующих правительство Франции, предупреждает о необходимости вакцинации 95% населения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Французские специалисты считают, что жителям страны потребуется вакцинация для того, чтобы остановить распространение дельта-варианта COVID-19.

    «Четвертая волна пандемии, связанная с дельта-вариантом, может быстро распространиться и принести неблагоприятные последствия для системы здравоохранения, несмотря на текущий высокий уровень вакцинации», - заявили представители научного совета французским СМИ.

    «Мы не сможем взять пандемию под контроль, если только от 90 до 95 процентов людей не будут вакцинированы либо инфицированы», - добавили специалисты.

    На данный момент только около половины населения Франции получило первую дозу вакцин и 40% - две дозы. При этом правительство республики намерено обеспечить полную защиту двух третей населения - 35 млн жителей Франции к концу августа текущего года.

    Эпидемиолог и член Научного совета Франции Арно Фонтанэ в интервью французскому телеканалу заявил, что некоторые французы, ошибочно, ждут окончания летних каникул для вакцинации. «Будет слишком поздно. Прививки очень эффективны и бесплатны» - сказал ученый.

    Ожидается, что в связи с ростом числа случаев заболевания во Франции после мер по ослаблению карантина, президент Эммануэль Макрон в понедельник объявит о новых мерах в борьбе с пандемией.

    В частности, на повестке дня заседания вопрос о том, следует ли сделать вакцинацию обязательной для медицинских работников Франции, что является одной из ключевых рекомендаций ученых.

    Научный совет Франции также призвал усилить отслеживание распространения дельта-варианта, впервые обнаруженного в Индии, в Англии, Шотландии, Ирландии и Португалии. На данный штамм уже приходится половина новых инфекций во Франции.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире Вакцинация
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