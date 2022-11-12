Мы не хотим подводить наших земляков - жамбылские срочники о службе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередную команду призывников проводили в армию в Таразе в торжественной обстановке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками мероприятия стали представители руководства акимата Жамбылской области, ветеранских общественных организаций, студенты и школьники, а также представители юнармейского движения области.

«Призывников провожали в одном из учебных корпусов Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, - сообщает руководитель пресс-службы Таразского гарнизона МО РК подполковник Дина Мухаринова. – Так организаторы хотели сказать призывникам, что ждут возвращения парней из армии для дальнейшего получения ими высшего образования. Министерство обороны Казахстана подписало соглашение со многими вузами страны о том, что по окончании срочной службы военнослужащие смогут поступить учиться в высшие учебные заведения на платной основе без учета ЕНТ, а наиболее отличившиеся – даже по гранту. Такая мера не может не воодушевить призывников, ведь это существенно повышает мотивацию для прохождения срочной службы».

По словам спикера, чтобы подбодрить ребят, показать им, как уважительно относится общество к тем, кто честно и достойно идет выполнять свой воинский долг, для команды призывников было организовано торжественное мероприятие.

Заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев пожелал парням быть сильными и мужественными. Он отметил, что во все времена именно на мужские плечи ложилась ответственность защищать Отечество. Пройти службу, чтобы научиться военному делу – святая обязанность каждого гражданина, сказал он.

«Для того чтобы уметь защищать страну, нужно учиться военному делу, - добавил начальник департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Нурбол Зейнелов. – Поэтому молодые ребята должны проходить срочную службу в течение двенадцати месяцев».

Руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова отметила, что главная задача представителей органов военного управления - сформировать команды призывников и отправить их в воинские части.

Представители жамбылских ветеранских организаций – воины, выполнявшие в свое время интернациональный долг в Афганистане и на таджико-афганской границе, напомнили юношам о том, что владеть оружием, метко стрелять, изучать воинское дело, даже если в будущем это никогда не понадобится, необходимо.

«Ветераны войны и локальных конфликтов, которые сегодня вас провожают в армию, побывали на настоящей войне, и они точно знают, как важно уметь защищать мир с оружием в руках. Вы идете служить в мирное время в мирной стране. За двенадцать месяцев в рядах Вооруженных сил от вас требуется только научиться пользоваться оружием, пройти военную подготовку, возмужать», – обратился к призывникам председатель общественного объединения «Совет ветеранов Вооруженных сил» в Жамбылской области подполковник запаса Рамиль Тартыков.

Одного года вполне достаточно, чтобы за этот период овладеть базовыми военными знаниями, отмечают в Таразском гарнизоне. Но многие ребята приходят в армию уже подготовленными. Школьники вместе со старшими товарищами тоже пришли проводить жамбылских призывников в ряды Вооруженных сил.

Свои умения учащиеся учебных заведений области продемонстрировали будущим военнослужащим. Воспитанники военно-патриотических клубов жас-сарбазовского движения произвели неполную сборку-разборку автомата Калашникова. Ученица 24-й гимназии Елена Маупаева сделала это даже с закрытыми глазами.

«Наверняка, призывники, наблюдавшие за ловкими и верными движениями школьницы, дали сами себе слово тоже так научиться, но еще быстрее и лучше. Они же мужчины, и во всем должны быть лучшими», - поделилась подполковник Дина Мухаринова.

Спикер отметила, что пожелания жителей области здорово ободрили срочников и настроили их на боевой лад.

«Нам очень приятно, что нас так провожали в армию, у нас и самооценка поднялась, и настроение. Мы не хотим подводить наших земляков, ведь они так верят в нас! Мы идем служить с готовностью, сами пришли с повестками в военкомат, нас никто не искал, мы не прятались. Считаем, что отслужить должен каждый мужчина! Отслужим, как надо, и вернемся домой. А может даже по контракту в армии останемся», - заявили призывники Александр Синегубов из Мерке и Роман Кименко из Кордайского района.

Команду призывников отправят в учебный центр подготовки младших специалистов Сухопутных войск в Гвардейском гарнизоне. По окончании учебы в этом центре солдаты будут распределены по другим воинским частям, где продолжат дальнейшую службу в качестве первых помощников сержантов. Ведь в отличие от других молодых солдат, они свою воинскую специальность будут изучать более углубленно, отмечают в ведомстве.