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    Мы не должны идти на поводу у провокаторов - Ахылбек Куришбаев

    5 Января 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народ не должен идти на поводу у провокаторов и внешних сил. Такое мнение выразил депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, как и все граждане нашей страны очень переживаю в связи с произошедшими событиями. Для дальнейшего развития экономики, улучшения уровня жизни наших граждан нам нужна как воздух стабильность в стране. Только тогда могут быть последовательно реализованы все социальные обязательства государства. Мы не должны идти на поводу провокаторов, внешних сил, которым на руку дестабилизация в Казахстане. Нашему народу не нужна война, мы должны беречь мир в нашем общем доме. Поэтому как никогда важна поддержка всего народа, всех прогрессивных сил политики Главы государства», - рассказал корреспонденту Казинформа Ахылбек Куришбаев, комментируя последние события.

    По словам сенатора, «принимаемые Президентом меры и объявление чрезвычайного положения в городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях - временная мера для стабилизация ситуации и мы все должны это понимать».

    «Считаю, что ряд вопросов, которые справедливо поднимаются в нашем обществе, можно было решить при своевременном принятии мер Правительством. Многие из них решаются сейчас только после личного вмешательства Президента. В своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич Токаев четко обозначил приоритеты социальной поддержки населения. И они будут исполнены! Будущее нашей страны зависит от каждого из нас! Нам очень важно оберегать молодежь от необдуманных действий», - заявил депутат Сената.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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