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    Мы не должны делить туристов на наших и иностранных – министр культуры и спорта Казахстана

    22 Февраля 2022, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Базово мы не должны делить туристов на наших и иностранных. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Базово мы, по-моему, не должны сейчас делить на иностранных и на наших туристов. Мы должны создавать условия для всех. И если мы создадим условия для наших туристов, то иностранец за ними, думаю, придет тоже», - сказал Даурен Абаев.

    Глава МКС также сообщил, что сейчас увеличивается количество посетителей отечественных Нацпарков.

    «По Национальным паркам у нас сейчас есть хорошие проекты. Я хотел бы поблагодарить инвесторов, число посетителей в два раза увеличилось и в Иле-Алатауский, Кольсайский, Чарынский парки. Это за счет того, что пришел якорный инвестор и просто где-то на долгосрочное и на будущее вкладывает в свои проекты. Здесь необходимо отметить, что растут инвестиции и государство вкладывает», - добавил Даурен Абаев.

    Ранее председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев сообщил, что со снятием ограничений наблюдается тенденция роста зарубежных туристов.

    «Сегодня с утра в местах размещения зарегистрировались 144 гостя. В среднем за прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 3 600 иностранцев. В целом наблюдается тенденция роста туристов с момента открытия границ и послабления ковидных ограничений», - сказал Талгат Аманбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Инвестпроекты Туризм Минкультуры
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