Мы надеемся на лучшее - полиция о пропавшем 12 дней назад мальчике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двенадцатый день ведутся поиски пропавшего в горах Алматинской области 7-летнего мальчика. Чабан, слышавший плач ребенка в районе населенного пункта Каргалы, так и не смог объяснить полиции источник звука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДВД Алматинской области отметили, что при допросе чабан не был уверен, слышал он плач ребенка или животного.

«Что касается чабана, который якобы слышал детский плач, это оказалось скорее «уткой». Когда его начали допрашивать, он не смог нормально объяснить, что за голос он слышал. Ему задали вопрос: «Вы взрослый человек, представляете, маленький ребенок где-то хнычет, плачет. Неужели вы так равнодушно отнеслись. Зная, что кругом нет ни жилья, ни селений, вы не пришли на помощь». Он говорит: «Ну, возможно это были шакалы». В общем, непонятный чабан оказался», - рассказал руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Между тем, пропавшего в горах 7-летнего мальчика ищут уже 12 день. Его поисками на сегодня занимаются 110 человек. Вновь привлекли поисковых собак.

«На сегодняшний день местность прочесывают 40 полицейских, 40 солдат с тремя собаками, которые ориентированы на то, чтобы по запаху определять нахождение человека в каких-то расщелинах или пещерах. Также задействованы спасатели и пастухи на лошадях. Присоединились люди из акимата Алматинской области и приехали волонтеры из Алматы. В общей сложности 110 человек вышли на поиски ребенка», - продолжил он.

Полицейские и спасатели надеются, что мальчик еще жив.

«Мы надеемся на лучшее. Много было случаев, когда дети выживали в диких условиях и находились месяц в лесах или джунглях. Если он не сильно испугался, он может еще находится где-то в степи. Конечно, хотелось бы, чтобы он был живым», - добавил С. Незнаев.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК отметили, что делают все возможное, чтобы найти пропавшего ребенка и надеются на лучшее.

«Мы будем искать до тех пор, пока не найдем. Активная фаза поисков прошла, она длится примерно трое суток. В данный момент идет пассивная фаза, но мы этих правил не придерживаемся. Поисковые группы КЧС и полиции работают в том же режиме и составе», - заключил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось, что чабан слышал в горах голос плачущего ребенка.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау Кіші саз, находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них мальчик, 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.