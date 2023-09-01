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    Мы наблюдаем искаженную подачу информации в СМИ о строительстве АЭС – Алмасадам Саткалиев

    1 Сентября 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится вопрос строительства АЭС рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем какую-то искаженную подачу информации в СМИ, связанную с тем, что решение слушаний, которые прошли в поселке Улкен, являются окончательными и жители поселка приняли решение по строительству атомной станции. В очередной раз необходимо дать разъяснение, что жители поселка Улкен, мнение которых мы уважаем, они в той или иной мере представляют мнение граждан Казахстан, дали согласие на выбор площадки», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр подчеркнул, что речь пока не идет о строительстве АЭС.

    «Речь еще не идет о строительстве АЭС, для этого предстоит еще целый комплекс процедур, связанный с международными требованиями, в том числе международного агентства, в том числе с процедурами казахстанского законодательства. Эти процедуры только начинаются», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Строительство Минэнерго РК Атомная станция
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