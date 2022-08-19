Мы можем совершить больше добрых дел в мире - волонтер из Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По оценкам Программы добровольцев ООН в мире около 1 млрд человек принимают участие в волонтерской деятельности. Самаган Турсынбаев приехал на форум волонтеров из Кыргызстана. Его отец привил сыну качества, необходимые каждому волонтеру: доброе сердце, готовность оказывать помощь каждому. Самаган поделился своей историей о том, как он пришел в волонтерскую деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самаган Турсынбаев – координатор волонтеров Национального Общества Красного Полумесяца Республики Кыргызстан. По его словам, есть множество направлений в волонтерской сфере, которые следует развивать. Он поделился историей о том, как пришел в волонтерство.

«Мне было 12 лет. Мы прогуливались с родителями. Внезапно заметили, как беременную женщину сбил велосипедист. В этот момент рядом оказался отец, который умел оказывать доврачебную помощь. Он спас жизнь беременной женщине. Тогда я понял, что тоже хочу спасать жизни. Мой отец на самом деле является профессиональным врачом, профессионал своего дела. В моей сумке всегда находится то, что может спасти жизнь людям. Это перчатки, антисептик, перевязочный материал – то, что обеспечивает нам безопасность. Скорее всего, это выглядит так, словно я параноик. Однако нужно спасать жизни, быть готовым оказать помочь. Когда мы занимаемся волонтерством, мы можем совершить больше добрых дел в мире», - считает координатор волонтеров Красного Полумесяца Кыргызской Республики.

После этого случая он научился своевременно оказывать помощь людям.

«Однажды в самолете женщина потеряла сознание. У нее был маленький ребенок, который тоже нуждался в помощи. Я спас ей жизнь, успокаивал ребенка, все обошлось хорошо», - поделился спикер.

В ходе форума Самаган обратил внимание на проблему изменения климата. Когда в соседней стране летом произошла аномальная жара, он активно привлекал волонтеров к работе при ЧС. Волонтеры помогали в раздаче гуманитарной помощи, проведении информационных сессий, чтобы люди берегли себя.

Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов отметил, что организация с огромным интересом наблюдает за развитием волонтерства в Центральной Азии.

«За последние годы волонтерские организации в регионе при содействии правительственных структур, во взаимодействии со всеми слоями общества прошли огромный путь от поддержки малоимущих до помощи престарелым, от вовлечения людей с ограниченными возможностями до цифрового волонтерства. Повсюду в регионе ощутим вклад волонтеров и нам есть поучиться у каждой из стран Центральной Азии. Радость еще и потому, что для обмена практическим опытом вы приезжаете друг к другу, достигаете общих успехов, совместно преодолеваете все трудности. Мне радостно, что вы открыты к сотрудничеству с ООН», - сказал исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.

По оценкам Программы добровольцев ООН, в мире около 1 млрд человек принимают то или иное участие в волонтерской деятельности. Только добровольцы ООН работают в 130 странах мира.

«Нам есть, чем поделиться в плане опыта, полезных наработок. Мои коллеги из ООН полностью подключились к работе Центрально-Азиатского форума и открыты для взаимных контактов», - добавил Тойли Курбанов.



