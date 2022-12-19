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    Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ

    19 Декабря 2022, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Имеющийся контингент миротворческих сил достаточен для парирования любых угроз. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в ходе пресс-конференции, прошедшей в формате видеомоста в пресс-центре Информационного агентства «Sputnik», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный секретарь ОДКБ рассказал об итогах деятельности организации в уходящем году, о результатах очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в Ереване.

    Отвечая на вопросы журналистов, С.Зась отметил, что имеющийся контингент миротворческих сил достаточен для парирования любых угроз.

    «Вместе с тем, мы понимаем прекрасно, что, при необходимости, мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Для этого у нас все есть», – сказал генсек ОДКБ.

    Также С.Зась сообщил, что в 2023 году на территории Беларуси пройдет ряд совместных учений ОДКБ.

    По его словам, в ходе учений будут решаться очень важные основополагающие задачи по повышению сплоченности государств-членов ОДКБ и урегулированию противоречий между ними, в целях укрепления организации, а также обеспечения стабильности и безопасности в зоне ее ответственности.

    С.Зась подчеркнул, что впервые в качестве приоритетов формулируется именно урегулирование существующих проблем и недопущение дестабилизации на территории государств-членов ОДКБ.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ОДКБ Армия Безопасность
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