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Мы любим Казахстан – Владимир Соловьев прокомментировал скандал с высказываниями гостей своего шоу

25 Ноября 2022, 14:46
Мы любим Казахстан – Владимир Соловьев прокомментировал скандал с высказываниями гостей своего шоу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандал с высказываниями гостей своего шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с уважением относимся ко всем нашим соседям и стратегическим партнерам и надеемся на взаимность. Эти связи необходимо поддерживать и укреплять. Летом одним из главных гостей на петербургском экономическом форуме был Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», - сказал он в эфире.

По его словам, 28 ноября в Оренбурге запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Российские и казахстанские политологи, эксперты и журналисты будут внимательно следить за этим событием.

«Могут быть разные оценки, разные выводы, и всем нужно спокойно и внимательно слушать и уважать друг друга. От лица нашей программы могу сказать, что наше уважение к господину Токаеву неизменно, и если кому-то показалось где-то, что есть нотки, которые тревожат, то в процессе жаркой дискуссии, к сожалению, иногда все может случаться. Но мы любим Казахстан, уважаем казахстанское руководство и хорошо понимаем значение казахстанско-российской дружбы», - заключил Владимир Соловьев.


Фото: vesti.az

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