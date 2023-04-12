Мы критически отстаем в наиболее передовых отраслях науки - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан, как и другие постсоветские государства, остался в парадигме «мобилизационной модели» развития науки. Ее характерными проблемами выступают чрезмерно централизованная система планирования и управления, критическая зависимость от государственного финансирования, низкий спрос со стороны бизнеса на НИОКР, отток и дефицит кадров, особенно молодых. Об этом сегодня заявил Глава государства на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

«Для иллюстрации текущей ситуации приведу несколько цифр. За последние пять лет расходы на науку в нашей стране выросли на 60%, а доля науки в структуре ВВП, наоборот, снизилась до 0,13%. Львиную часть этих затрат, а именно 70%, составляют бюджетные средства. При этом наблюдается огромный перекос в финансировании различных направлений науки. На фундаментальные и прикладные исследования приходится 82% выделяемых бюджетных средств, а на опытно-конструкторские работы – всего 18%», - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, как заявил Глава государства, в стране крайне мало современных наукоемких производств.

«Так, 65% отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия. 34% – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвертому укладу. Лишь 1% составляют микроэлектроника, роботизация, которые соответствуют пятому укладу. Предприятия шестого технологического уклада с упором на нано- и биотехнологии у нас вообще отсутствуют. Понятно, что мы критически отстаем в наиболее передовых отраслях науки. Я привел конкретные цифры, и это надо признать. В развитых странах более половины предприятий относятся к пятому технологическому укладу и 5% – к шестому. Одним словом, наши производства существенно отстают от них. Сокращение этой разницы является очень актуальной задачей для нашей страны. Поэтому перед нашими учеными стоит особый вызов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



