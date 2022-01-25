Мы извлекли необходимые уроки – Президент Казахстана об январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об январских событиях на встрече с главами государств Центральной Азии и Председателем КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что тема борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности приобретает особое значение для Казахстана.

«Как вам известно, в первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости, жестокости агрессией от террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство, как нация, мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформами государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Во встрече принимают участие Председатель КНР Си Цзиньпин, наряду с Касым-Жомартом Токаевым также президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.