Мы изнутри видим, как динамично развивается ИТ-сектор в Казахстане - представитель KPMG International

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный операционный директор, заместитель председателя правления «KPMG» в СНГ, представителя «KPMG International» Шон Майкл Тирнан предложил свои рекомендации по увеличению объема и развития потенциала ИТ-экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из последствий пандемии COVID-19 является ускоренное внедрение технологий предприятиями по всему миру с целью преобразования бизнес-моделей и повышения эффективности и устойчивости. Мы считаем, что это дает Казахстану возможность со временем значительно развить экспортный бизнес, а также удовлетворить потребность в значительном увеличении резерва «технологических талантов» в стране для поддержки казахстанского бизнеса на этом пути. Компания KPMG готова оказывать всяческую поддержку в этом направлении», - сказал спикер в ходе пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Он напомнил, что в 2019 году на базе Астана хаб мы создали лабораторию для развития инноваций KPMG Digital Village. Кроме этого, мы стали инициаторами образования Комитета по Цифровизации при Совете иностранных инвесторов.

«Таким образом, мы изнутри видим, как динамично развивается ИТ-сектор в Казахстане, однако, все еще находится на зарождающемся этапе. Для примера: объем венчурных инвестиций, которые получили казахстанские компании, составляет 0.005% от ВВП, что в 12 раз меньше среднего показателя Европы и в 120 раз меньше показателя США. В то время как в стране недостаточно казахстанских ИТ-компаний готовых к глобальному экспорту, многие казахстанцы уже работают в крупных международных технологических компаниях по всему миру», - рассказал Шон Майкл Тирнан.

Он также отметил, что экспорт талантов является неотъемлемой частью ИТ-экспорта с долгосрочным эффектом, поэтому это направление нужно также стимулировать.

«Кроме того, существует хорошо зарекомендованная практика на глобальном рынке, когда новые, а теперь уже и очень успешные бизнесы, основываются «выпускниками» более «взрослых» компаний. Приведу несколько примеров. Выпускники Facebook, Amazon, Apple и Google создали 2700 ИТ-компаний, 90 из которых стали международными «единорогами», капитализация каждого из которых свыше 1 млрд долларов. Есть примеры и в Казахстане: все четыре члена правления наиболее успешной технологической компании в Казахстане – компании Kaspi – опытные «выпускники» международных консалтинговых/инвестиционных и ИТ компаний», - отметил Шон Майкл Тирнан.

В этом контексте компания порекомендовала Правительству рассмотреть возможность запуска программы по привлечению казахстанцев, имеющих соответствующий опыт работы в ведущих международных технологических компаниях, обратно в страну для стимулирования создания новых стартапов и управления существующими ИТ-компаниями Казахстана.

«Инструментами программы могут быть гранты и венчурные инвестиции, налоговые льготы, субсидирование заработных плат на фиксированный период времени и другое. На начальном этапе можно начать с единичных кейсов, чтобы поддержать и улучшить существующее сообщество стартапов.

Такая инициатива позволит не только создать благоприятные условия для возврата талантов на историческую родину, но и вдохновит молодое поколение для работы в лидирующих мировых компаниях», - подытожил спикер.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн. В ходе заседания Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции.