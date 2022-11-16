Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Мы используем элементы платформы Ericsson Nikola Tesla - Багдат Мусин

    16 Ноября 2022, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на Форуме стратегических инициатив в Астане прокомментировал вопрос, касающийся платформы Ericsson Nikola Tesla, которую хотели внедрить в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Платформа от Ericsson Nikola Tesla не имела реальной интеграции с информационными системами. Мы смотрим на другие способы применения и хотим сделать ее быстрее», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов.

    Министр не смог уточнить, в каком состоянии сейчас находится эта платформа.

    «Я не могу сказать, сколько процентов ее интегрировано сейчас. Я также не могу сказать, работает она сейчас или нет. Мы используем ее элементы», - пояснил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему на портале eGov часто бывают сбои
    Когда военный билет появится в eGov mobile
    80% всех госуслуг будут доступны в eGov mobile до конца года
    Систему электронной очереди запускают в пункте пропуска «Достык»
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров