Мы используем элементы платформы Ericsson Nikola Tesla - Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на Форуме стратегических инициатив в Астане прокомментировал вопрос, касающийся платформы Ericsson Nikola Tesla, которую хотели внедрить в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Платформа от Ericsson Nikola Tesla не имела реальной интеграции с информационными системами. Мы смотрим на другие способы применения и хотим сделать ее быстрее», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов.

Министр не смог уточнить, в каком состоянии сейчас находится эта платформа.

«Я не могу сказать, сколько процентов ее интегрировано сейчас. Я также не могу сказать, работает она сейчас или нет. Мы используем ее элементы», - пояснил Багдат Мусин.



