Мы использовали весь свой лимит поливной воды из Кыргызстана - акимат Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - До 30% ожидаются потери урожая сельхозкультур в Жамбылской области из-за засухи и дефицита поливной воды. Обещанное в начале вегетационного периода жамбылским крестьянам бесперебойное пользование водой оказалось под угрозой. Причины этого пояснили местные власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что проблема дефицита поливной воды актуальна для Жамбылской области. До 80% воды регион получает по трансграничным водным артериям из Кыргызстана – рекам Талас и Шу, и не всегда стабильно. К дефициту поливной воды во время вегетационного периода приводят также обмеление жамбылских водохранилищ и изношенность инфраструктуры.

По информации заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека, площадь посевных площадей в регионе составляет 763 тыс. га, из них поливные земли - 180 тыс. га. На сегодняшний день РГП «Казводхоз» обеспечивает поливом 94 тыс. га, Кроме этого, для полива используется вода 113 малых водохранилищ объемом 130 млн кубометров.

«Это позволяет дополнительно поливать до 13 тыс. га. Таким образом, в этом году сельхозкультуры на поливе были размещены на площади 107 тыс. га. Оставшиеся 73 тыс. га поливных земель используются как богарные площади» - пояснил спикер.

По его словам, основанием для размещения сельскохозяйственных культур в крестьянских хозяйствах Жамбылской области послужил прогноз Кыргызгидромета по водности рек Шу и Талас на вегетационный период и совместный протокол между Минэкологии и природных ресурсов Казахстана и Службой водных ресурсов Минсельхоза Кыргызстана.

«Прогноз на этот вегетационный период был более чем оптимистичен, - рассказал спикер. - Предполагаемая водность трансграничных рек Талас и Шу, как заверяли кыргызские метеорологи, составляла 115% относительно 2022 года. Но, несмотря на оптимистические прогнозы, графики подачи воды на 2023 год по Жамбылской области так и не были подписаны с кыргызской стороной. По обоюдному согласию вегетационный период начался по графикам 2022 года - по реке Талас 520 млн кубометров, по реке Шу 222 млн кубометров. А 23 июня такие графики были подписаны, но с объемами ниже 2022 года. По реке Талас объем оказался ниже на 35% - 336 млн. кубометров, а по реке Шу на 44% - 124 млн кубометров».

Информация о снижении объемов поливной воды была доведена до крестьянских хозяйств Жамбылской области уже после размещения сельхозкультур, после начала вегетационного периода.

«Это послужило основным фактором того, что на сегодняшний день по области катастрофически не хватает поливной воды, - подчеркнул Канатбек Мадибек. – Первоначально со стороны местных исполнительных органов перед крестьянскими хозяйствами и РГП «Казводхоз» ставилась задача заключения совместного договора о подаче воды. И только после этого - проведение посевных работ. Аграрий должен быть уверен, что поливной водой его обеспечат. Такие договоры были заключены на объем площадей в 94 тыс. га. И площади сельхозкультур на поливных землях были размещены на основании совместного протокола между Минэкологии Казахстана и Службой водных ресурсов МСХ Кыргызстана, когда водообеспеченность была обещана 115% от уровня 2022 года».

После получения информации о сокращении объемов поливной воды жамбылские власти организовали очередность подачи воды, как между крестьянскими хозяйствами, так и по каждому магистральному каналу. Организовали и очередность в подаче воды между Таласским, Байзакским и Жамбылским районами, в каждом районе создали рабочие группы.

«Что касается распространяемой в СМИ со стороны Кыргызстана информации, что мы использовали весь свой лимит поливной воды, то действительно, по подписанному 23 июня графику подачи воды мы использовали лимит. И пошли на это целенаправленно. Нам необходимо было максимально сохранить посевы, поэтому было принято решение максимально обеспечить поливной водой крестьянские хозяйства. По нашим расчетам запас воды на Кировском водохранилище при расходе 45 куб/сек обеспечивал водой до 5 августа», - рассказал он.

Это позволило минимизировать ущерб, так как после 5 августа началась уже уборка плодоовощных и бахчевых культур. А для полива оставшихся посевов кукурузы и сахарной свеклы очистили дренажные каналы на территории Кыргызстана, и это позволяет сейчас получать поливную воду.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в июле на рабочем совещании под председательством Премьер-Министра РК Жамбылской областью был поднят вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации регионального масштаба, о выделении финансовых средств на возмещение затрат крестьянских хозяйств. Была создана межведомственная рабочая группа, которая осмотрела посевные площади и провела встречи с аграриями.

«В Кордайском, Меркенском, Рыскуловском, Таласском, Байзакском и Жамбылском районах созданы рабочие группы по определению ущерба крестьянских хозяйств. Окончательная сумма будет определена по окончании вегетационного периода», - отметил Канатбек Мадибек.

По мнению спикера, если бы жамбылский регион начал экономить воду в июне - июле, когда температура была выше 40 градусов, потери были бы до 50% посевных угодий. Но смогли сохранить посевы. Потери на сегодняшний день составили 10 - 15% посевных площадей. Урожай этого года в целом по области из-за нехватки поливной воды и аномальной температуры ожидается ниже на 25 - 30%, чем в 2022 году.